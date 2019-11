Firenze, coppia accoltellata in strada mentre passeggiava col cane: grave la donna, ferito anche l'animale

Brutale aggressione a Firenze. Un uomo ed una donna sono stati accoltellati questa mattina intorno alle 8,30 da un terzo uomo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la coppia stava passeggiando in strada col loro cane quando, per cause in corso di accertamento, un uomo li ha aggrediti colpendoli con un coltello per poi darsi alla fuga. È accaduto tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci. La donna, un'italiana di 39 anni, è stata raggiunta da una coltellata sul fianco sinistro. Nell'aggressione è rimasto gravemente ferito anche il cane.

Il fermato è un 54enne italiano. Da quanto appreso, la coppia ferita e il presunto aggressore si conoscevano. Non chiaro al momento il movente. Intanto è già stata dimesso l'uomo ferito in modo lieve. Più grave la donna, che dovrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico: non sarebbe comunque in pericolo di vita secondo quanto appreso. La strada dove è avvenuta l'aggressione è nell'Oltrarno fiorentino a ridosso del centro storico

11:19

