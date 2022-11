Al via “Convivier”, la prima piattaforma online pensata per i collaboratori del settore hospitality

Offrire per la prima volta in Italia uno strumento di formazione avanzata, in modalità online per figure fondamentali nel settore dell’ospitalità: dagli imprenditori, ai camerieri, ai restaurant manager. Nata per migliorarne la professionalità, con effetti immediati sulle performance aziendali e sulla soddisfazione dei clienti.

È questo l’obiettivo di “Convivier”, la prima piattaforma online di apprendimento, nata anche grazie al contributo di grandi esperti dell’ospitalità e rivolta a un’utenza più ampia possibile, che ha la possibilità di accedere ai contenuti formativi 24 ore al giorno.

All’interno della piattaforma è possibile trovare corsi gratuiti volti all’apprendimento di competenze essenziali, fondamentali e necessarie per chi lavora nel mondo dell’ospitalità con la possibilità di fare corsi di approfondimento sulle varie tematiche.

“Convivier” non è pensata per insegnare il “mestiere” (istruire il cameriere a portare i piatti), bensì il suo intento è quello di trasformare il cameriere o chi si occupa di ospitalità, in risorse di grande valore per l’azienda. In che modo? Sviluppando delle capacità di comunicazione che permettano ai clienti di fare la migliore esperienza.

“Convivier” vuole offrire maggiore visibilità e valore a figure del ramo dell’ospitalità, spesso trascurate dal punto di vista della formazione ma che hanno un elevato impatto sulle performance del settore, vista anche la carenza di personale che la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), quantifica in circa 40.000 unità.

Infatti, un cameriere ben preparato e motivato può aumentare gli incassi di un ristorante di una cifra variabile dai 300 agli 800 euro ogni mese, ma che può arrivare fino a 1100 euro se possiede anche competenze di base sul vino.

Oktoberfest, oggi il via tra tradizione e trasgressioni. Oltre 7 milioni di litri di birra per 6 milioni di “bevitori”

Conviver: l'obiettico della piattaforma

La missione di Convivier è infatti quella di cambiare, attraverso la formazione di alto livello, il settore dell’ospitalità rendendo le aziende più redditizie, i dipendenti più preparati e quindi meglio retribuiti, combattendo l’evasione fiscale, e aumentando la soddisfazione degli ospiti.

Tutti i corsi frequentabili tramite la piattaforma di Convivier.com sono dotati di video online. Sono state create delle playlist di formazione su misura da inviare automaticamente ai neofiti che necessitano di formazione per uno specifico ruolo: dai camerieri, ai restaurant manager, ai titolari di imprese nell’ospitalità. Al termine del corso i partecipanti riceveranno una certificazione per i moduli completati.

Convivier è stata creata in partnership con AcademyQue.com, la prima Business School totalmente digitale, dalla quale nasce come soluzione verticale per l’ospitalità e dalla quale eredita la piattaforma tecnologica e la metodologia blended, ovvero un approccio di eLearning che abbina i metodi tradizionali in aula con la formazione online, in modo che questi due approcci si completino a vicenda.

In albergo c'è chi chiede di saldare il conto prima ancora del check-in