Scuole sicure: controlli dei cani antidroga a Napoli, rivolta degli studenti

Ultimo aggiornamento: 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partito in 15 città italiane il progettoche coinvolgerà 98 istituti in tutto il paese. In mattinata gli studenti del liceo classico Antonio Genovesi di Napoli si sono trovati di fronte ai controlli dell'all'ingresso a scuola. I cani antidroga della Guardia di Finanza hanno controllato i giovani prima di lasciarli salire in classe. Immediata la reazione degli studenti del liceo napoletano, che attraverso i social hanno definito questa misura «inaccettabile». Su Facebook il collettivo studentesco del Genovesi ha raccontato: «Stamattina ci siamo ritrovati unità cinofile all’ingresso della scuola, che hanno perquisito vari ragazzi e addirittura minacciato di salire nelle classi».Dal Viminale fanno sapere che circa metà delle risorse di "Scuole sicure" (1 milione 248mila euro su un totale di 2 milioni e mezzo) sarà destinata per l'assunzione a tempo determinato di personale delle polizie locali, impiego di unità cinofile e addestramento degli operatori. 139mila euro serviranno a finanziare campagne educative e il resto dei fondi saranno girati per la realizzazione di videosorveglianza o per acquistare attrezzature e sistemi di localizzazione. In particolare, le città del progetto sono Bari (interventi per 81.500 euro), Bologna (98.250 euro), Catania (78.500 euro), Firenze (96.000 euro), Genova (146.250 euro), Messina (59.000 euro), Milano (344.750 euro), Napoli (243.750 euro), Palermo (168.750 euro), Padova (53.000 euro), Roma (724.750 euro), Torino (222.750 euro), Trieste (51.500 euro), Venezia (66.000 euro) e Verona (62.250 euro).