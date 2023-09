Controesodo autostrada, quattro feriti e km di coda sull'A14

Sabato 2 Settembre 2023, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:37

Controesodo di fine estate. La giornata è stata caratterizzata da gravi problemi di traffico soprattutto sull'autostrada A14, nelle Marche, già dalle prime ore del mattino, si sono verificati disagi, in particolare alle porte di Ancona. Le prime ore della mattina hanno visto l'intervento dei vigili del fuoco a causa di un incidente lungo l'autostrada A14, vicino al casello di Ancona Nord in direzione sud. L'incidente ha coinvolto un autoarticolato ribaltato su un fianco e un'autovettura. Le squadre di soccorso di Ancona e Senigallia sono intervenute per mettere in sicurezza i veicoli incidentati, con quattro persone ferite assistite dal personale del 118. La Polizia Autostradale e il personale della Società Autostrade sono stati presenti sul luogo dell'incidente. La rampa di accesso al casello di Ancona Nord è stata temporaneamente chiusa ma poi successivamente riaperta. A causa dell'incidente, si è formata una lunga coda sulla carreggiata sud tra Montemarciano ed Ancona Nord, che ha raggiunto una lunghezza di quattro chilometri. Si consiglia di prendere l'uscita per Ancona Sud se si sta dirigendo verso Ancona, mentre se si proviene da Bologna, l'uscita consigliata è Montemarciano. Attualmente, si segnala traffico intenso in queste aree.

Lavori in corso sull'A4

I lavori per la costruzione della tanto attesa rotatoria all'intersezione tra le strade regionali 352 e 126 e il casello di Palmanova dell'autostrada A4 stanno progredendo in modo soddisfacente. A partire dalla notte tra domenica 3 settembre e lunedì 4 settembre , il cantiere entrerà nella fase cruciale delle attività, con il previsto smantellamento dell'incrocio semaforico. L'intero intervento, che mira a creare un'anulare stradale che fungerà da rotonda, sarà in corso fino al 18 settembre. Nel frattempo, alcune modifiche alla circolazione del traffico saranno necessarie per garantire la sicurezza durante i lavori.per tutte le manovre e l'attraversamento dell'incrocio tra il casello di Palmanova e la sr 126 e viceversa sarà vietato. Saranno disponibili percorsi alternativi per gli automobilisti interessati. Le attività che potrebbero avere un maggiore impatto sul traffico verranno eseguite durante le ore notturne per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori. «Autostrade Alto Adriatico, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Palmanova e Bagnaria Arsa, Fvg Strade, l'ente di decentramento regionale di Udine e la ditta di costruzione, sta facendo tutto il possibile per mitigare le inevitabili complicazioni che possono derivare da lavori di questa portata». Una volta completata questa fase di lavori, i conducenti potranno utilizzare la rotatoria in modalità provvisoria. L'intero progetto dovrebbe essere concluso entro la fine di ottobre.