Conte alla commissione europea: «Solo uniti si uscirà dell'emergenza coronavirus. Dall'Italia 140 milioni per il vaccino»

Uniti in tutto il mondo contro il coronavirus: «Di fronte a una minaccia globale senza precedenti la comunità internazionale ha un'unica, effettiva, opzione per sconfiggere il virus: la cooperazione». Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo alla maratona per la raccolta fondi World against Covid-19.

L'Italia, ha aggiunto il primo ministro, contribuirà con 140 milioni di euro alla ricerca sul vaccino.

«E' una minaccia globale senza precedenti e la comunità internazionale ha solo un'opzione efficace per sconfiggere il virus: la cooperazione». Così Conte ha aperto il suo intervento in videoconferenza all'iniziativa della Commissione Ue Coronavirus Global Response, iniziativa a cui però non partecipano Usa, Cina e Russia. «Fin dall'inizio - ha rivendicato Conte - l'Italia è un membro impegnato dell'Alleanza internazionale contro il Coronavirus». «L'Italia vuole avere un ruolo speciale in questo sforzo non solo come paese che, purtroppo, ha accumulato molta esperienza nella lotta contro il virus ed è ora pronto a condividerlo», ma anche in vista della Presidenza italiana del G20, nel 2021.

«Durante il nostro mandato - ha rimarcato il capo del Governo - vogliamo promuovere un efficace multilateralismo come il miglior acceleratore politico per vincere questa battaglia, rafforzando i sistemi sanitari, fornendo un supporto concreto ai nostri cittadini e promuovendo una ripresa sostenibile, equa e duratura».

