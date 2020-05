Conte: «Italia andrà in vacanza, l'estate sarà senza quarantena»

«Italia andrà in vacanza e l'estate sarà senza quarantena», parola del premier Giuseppe Conte che allunga lo sguardo sui prossimi mesi cercando di ipotizzare cosa potrebbe accadere durante la Fase 2 di convivenza con il Covid19. Il presidente del Consiglio, dunque, afferma che «quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città - dice Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera -. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione».

Conte: «Se epidemia sotto controllo possibili riaperture in anticipo». «Stiamo raccogliendo i dati dell'ultimo monitoraggio e con gli esperti stiamo definendo regole chiare sulla sicurezza per lavoratori e clienti. Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni. L'importante è procedere sulla base di monitoraggi puntuali, perché per le imprudenze pagheremmo costi enormi». Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde così, in un'intervista al Corriere della Sera, quando gli viene chiesto se conferma che dal 18 maggio e non più l'1 giugno riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri.

«Rientro a scuola deve essere gestito in modo unitario in tutta Italia». «Il rientro deve essere gestito in modo unitario su tutto il territorio nazionale. Stiamo lavorando con la ministra Azzolina a un ventaglio di soluzioni così che a tutti i nostri studenti venga assicurato il rientro in classe a settembre in sicurezza». Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera.





