Conte ad Amatrice, una donna lo blocca: «Mio marito suicida per lo choc». Il premier: «Verrò da lei»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato ad Amatrice per la messa in commemorazione delle vittime del terremoto del 24 luglio 2016 e prima di prendere parte alla cerimonia religiosa, unico evento previsto nella data dell'anniversario del terremoto nel centro Italia, è stato avvicinato da una donna sfollata che ha espresso tutta la sua amarezza per i ritardi nella ricostruzione: «Voglio tornare a casa mia». La scena è stata ripresa dalle telecamere di RaiNews24.

La donna ha invitato il premier a parlarne privatamente, nella sua casa, e ha raccontato un dramma privato che si inserisce in quello collettivo: «Mio marito si è suicidato per la depressione da choc traumatico. L'ho trovato io impiccato dentro casa». Conte ha assicurato che dopo la cerimonia, che si svolge nel campo di calcio cittadino alla presenza di 600 persone, incontrerà la donna.



