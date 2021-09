Consip, condannato a un anno Denis Verdini: per Tiziano Renzi rinvio a giudizio

Lunedì 27 Settembre 2021, 15:08

Condannato ad un anno di carcere l'ex senatore Denis Verdini per l'accusa di turbativa d'asta nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip. Lo ha deciso il gup di Roma che ha anche deciso il rinvio a giudizio di Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, Matteo. Nei suoi confronti l'accusa è di traffico di influenze illecito. Lo ha deciso il gup.

Stessa pena di Denis Verdini invece all'imprenditore Ezio Bigotti e all'ex parlamentare Ignazio Abrignani. Verdini è stato però assolto dall'accusa di concussione così come Bigotti. Per i tre condannati il pm Mario Palazzi aveva chiesto l'assoluzione.

Tiziano Renzi e il caso Consip

Tiziano Renzi, padre dell'ex premier e ora leader di Italia Viva Matteo, andrà a processo per l'accusa di traffico di influenze illecite nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip. Il gup di Roma Annalisa Marzano insieme a Tiziano Renzi ha rinviato a giudizio per lo stesso reato l'ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. Per loro l'udienza è stata fissata per il 16 novembre.

Renzi 'senior' è stato prosciolto invece dall'accusa di turbativa d'asta e da un altro episodio di traffico di influenze. In rito abbreviato invece, il gup ha condannato a un anno l'ex senatore Denis Verdini, l'imprenditore Ezio Bigotti e l'ex parlamentare Ignazio Abrignani per il reato di turbativa d'asta. Verdini, come Abrignani e Bigotti, è stato assolto dall'accusa di concussione.

La dichiarazione dell'avvocato

«Dopo Genova e Cuneo, ora confidiamo nel dibattimento per l'en plein a Roma». Così all'Adnkronos l'avvocato Federico Bagattini difensore di Tiziano Renzi ha commentato la decisone del giudice.

