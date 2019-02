Testata a un ragazzino tredicenne, nei guai un consigliere leghista

MILANO I genitori di un tredicenne hanno denunciato ai carabinieri un consigliere comunale leghista di Bellusco (Monza), ex candidato sindaco e ora capogruppo in consiglio comunale, accusandolo di aver colpito con una testata loro figlio, fratturandogli il setto nasale. Secondo il loro racconto, il ragazzino si trovava all’esterno dell’abitazione del consigliere insieme ad altri due coetanei. Uno, stando alle parole degli stessi ragazzini, sarebbe stato a sua volta aggredito a schiaffi e calci dallo stesso consigliere, mentre l’altro, un nordafricano, sarebbe stato apostrofato per la sua nazionalità. Il tredicenne, medicato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni per la frattura. Le altre due coppie di genitori stanno valutando se sporgere o meno denuncia.

DIAGNOSI DI FRATTURA

L’accaduto e le dichiarazioni dei ragazzi sono ora al vaglio dei carabinieri, così come quelle di alcuni testimoni. L’episodio è avvenuto venerdì sera poco prima delle 23, in via Adamello, di fronte al cancello dell’esponente locale del Carroccio, 66 anni, notissimo in paese. Cinque ragazzini alzano la voce, forse parte anche un petardo – gli investigatori stanno ricostruendo l’episodio nei dettagli – cosa che sarebbe già successa negli ultimi tempi, ma stavolta l’uomo, esasperato, è passato dalle parole ai fatti. È uscito urlando da casa, il gruppetto gli ha risposto a tono e ne è nata una discussione decisamente accesa. Alla fine l’uomo avrebbe perso il controllo. L’alterco è finito al pronto soccorso di Vimercate con una diagnosi di frattura.

SOTTO CHOC

All’ospedale, a portare solidarietà e a capire cosa sia avvenuto, è arrivato anche il sindaco Roberto Invernizzi. «Ogni gesto di violenza è deprecabile. Ognuno interpreta il ruolo istituzionale come crede. È presto per dire quali siano gli esatti contorni della vicenda», commenta. Uno dei protagonisti tra l’altro, il ragazzino di origini nordafricane, sarebbe stato oggetto di pesanti epiteti, secondo il racconto dei ragazzi. L’amico ferito è sotto choc. Il consigliere comunale, da parte sua, avrebbe smentito di avere anche solo toccato gli adolescenti, mentre avrebbe prodotto un referto per lesioni a un ginocchio in seguito a un calcio ricevuto durante la discussione. Gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori testimoni e riscontri sulla lite.

