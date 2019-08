Confagricoltura, allarme dalla Spagna per la listeriosi

Ultimo aggiornamento: 19:45

(Teleborsa) - Arriva l'allarme della listeriosi direttamente dalla. Laè una malattia che si contrae per aver assunto alimenti infetti dal batterioe provoca i sintomi da intossicazione. Ne ha parlato Claudio, Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Suini di: "L'epidemia che ha colpito l'Andalusia e il successivo allarme èe monitorarne l'evoluzione"."Il fenomeno - conclude Canali - èed è già stata individuata ladel batterio di alcuni lotti di carne messa in commercio da". "In Italia - afferma Giovanna, componente di Giunta confederale - le autorità competenti garantiscono un altissimo livello di sicurezza alimentare e salubrità.pertanto i consumatori e li invitiamo a prediligere, laddove possibile, i prodotti di origine italiana".