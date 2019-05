Primo maggio, concertone al via con l'omaggio a Franco Battiato

Sulle note di «Centro di gravità permanente» di Franco Battiato si apre il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. «Omaggio a un artista che si è speso per questo palco e non solo», grida Ambra che dopo le polemiche sul maglione griffato indossato l'anno scorso, stavolta sfoggia una maglia con impresse le sigle dei tre sindacati promotori dell'evento: Cgil, Cisl, Uil.

Palco affollato con alcuni dei gruppi che si esibiranno durante la lunga maratona in diretta su Rai3 e Radio2: Pinguini Tattici Nucleari, Le mandorle, Ex-Otago, Eugenio in via di Gioia. «Oggi su questo palco c'è la nuova musica popolare italiana», dice Lodo, padrone di casa insieme ad Ambra. Il via vero e proprio alla manifestazione spetta poi a La Rua

La scaletta degli artisti sul palco

Poche donne sul palco: polemica

​«Cara Ambra, se c'è una cosa su cui le donne devono poter contare è la solidarietà femminile. Tu, oltre a non aver capito lo spirito del concertone del 1° maggio, ti comporti peggio di quegli uomini che discriminano le donne, e sorvoli sul fatto che se ci sono poche donne in classifica è proprio perché non godono della stessa promozione. E questo trattamento, Ambra, lo subiamo in ogni ambito lavorativo.». Così la cantautrice Grazia Di Michele risponde all'appello di Ambra sulle polemiche scatenate dall'assenza di donne sul palco del primo maggio con un duro attacco da Facebook. «Ma poi perché il concerto del 1° maggio dovrebbe essere attento alle classifiche? -prosegue- E per la scelta degli uomini è stato usato lo stesso parametro? E quali sarebbero le donne in classifica che hanno rifiutato l'invito? Io sono basita. Ma finalmente ho capito quello che diceva Francesco Renga sul fatto che le voci femminili siano più sgradevoli. Lo sono, Ambra, ma solo quando dicono stupidaggini! -conclude la cantautrice - Ah, e calmati!»



Ultimo aggiornamento: 15:43

