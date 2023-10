Concerto della Banda musicale della Polizia di Stato dal Tempio di Venere e Roma: la diretta

Nella suggestiva cornice del Tempio di Venere presso il Parco Archeologico del Colosseo si rinnova la tradizione del concerto “I valori che ci uniscono”” della Banda Musicale della Polizia di Stato, dedicato al Santo Patrono San Michele Arcangelo la cui figura rappresenta per tutti i poliziotti un richiamo ai valori e alle responsabilità connesse alle loro funzioni.

L’evento si terrà oggi alle ore 18 alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e di numerose altre autorità.

La Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, si esibirà in un ricco repertorio con l’intento di veicolare i valori della legalità, della solidarietà e della pacifica convivenza attraverso la musica, uno straordinario strumento di comunicazione in grado di avvicinare culture, lingue e generazioni diverse.

L’evento sarà presentato da una madrina d’eccezione, Serena Rossi che condurrà gli ospiti in un viaggio emozionante arricchito da una presenza fortemente simbolica: infatti, a dimostrazione che la musica e l’arte rappresentano una luce anche nei momenti più difficili, arriva da Caivano Alessandro Kravchuk, un giovanissimo musicista, di soli 17 anni, di origini ucraine, che frequenta la classe terza dell’Istituto Superiore ‘’F. Morano’’, un talento innato, che in questa serata si unirà ai musicisti della Banda nell’esecuzione di alcuni brani.

Si susseguiranno sul palco delle eccellenze del panorama dello spettacolo italiano ed internazionale: il presentatore e attore Pino Insegno; Aron Chiesa, primo clarinetto al Teatro alla Scala di Milano; il tenore Francesco Grollo e il soprano Federica Caseti Balucani.

Durante la cerimonia il Capo della Polizia Pisani nominerà "Poliziotto ad honorem" alcuni rappresentanti del mondo civile che si sono particolarmente distinti in azioni volte a rafforzare un'autentica cultura dell'inclusione sociale e della solidarietà: quest’anno il riconoscimento sarà conferito a Giovanni Berardi, figlio del Maresciallo di P.S.

Rosario Berardi, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978 e Fondatore di ASEVIT (Associazione Europea Vittime del Terrorismo); Elisabetta DAMI, scrittrice e autrice di libri per ragazzi, creatrice del personaggio Geronimo Stilton che dal 2015 collabora con la Polizia di Stato e a Marino Bartoletti, giornalista e scrittore che da anni ha prestato con passione e professionalità il suo autorevole contributo a numerose iniziative, soprattutto sul tema della polizia stradale.

Saranno presenti in platea numerose Associazioni Onlus, con le quali le donne e gli uomini della Polizia di Stato coltivano nel corso dell’anno numerose attività di prossimità.

Un pomeriggio di emozioni, che vuole essere un omaggio all’arte, ai sentimenti veri e sinceri, ai valori più autentici, alla storia e alle tradizioni, al senso di appartenenza che è alla base delle unioni forti e durature, come il rapporto tra la Polizia di Stato e i cittadini.