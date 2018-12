Con Deliveroo gli italiani diventano più eco: addio alle posate di plastica

Ultimo aggiornamento: 15:27

Gli italiani dicono addio alla plastica quando ordinano cibo a casa o in ufficio, anche grazie a Deliveroo. A sei mesi dal lancio globale di una campagna per ridurre sensibilmente l’uso della plastica, la piattaforma leader mondiale dell’online food delivery rivela che il 91% dei consumatori italiani sceglie l’opzione “No posate” quando ordina cibo a casa o in ufficio.Sei mesi fa Deliveroo è stata la prima azienda del settore a introdurre tra le funzioni della App l’opzione “No posate”, e l’iniziativa fa parte di un impegno di lungo periodo per l’eliminazione totale della plastica e la leadership nell’innovazione anche nel packaging.I risultati in Italia sono stati sorprendenti. Oltre 9 consumatori su 10 (91%) scelgono di non ricevere le posate di plastica. E grazie all’opzione “No posate” da giugno a novembre (sei mesi) sono state risparmiate 1,5 tonnellate di plastica. Nella speciale classifica delle oltre 30 città italiane dove Deliveroo opera, quelle che utilizzano meno plastica sono nell’ordine: Bolzano (97%), Udine (96%) e Trento (95%).Deliveroo è impegnata a diventare l’azienda leader nell’utilizzo di prodotti per il packaging ecosostenibile perfetti per il food delivery, e perciò metterà presto a disposizione degli oltre 5mila ristoranti partner in Italia nuovi prodotti per il packaging ecosostenibile dei piatti destinati alle consegne a domicilio. I prodotti saranno tutti riciclabili o completamente biodegradabili e a prezzi competitivi.Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia: “Deliveroo si conferma leader nell’innovazione e nell’attenzione per la sostenibilità. L’opzione “No posate” ha ridotto l’uso della plastica e insieme al packaging sostenibile garantisce ai ristoranti e ai consumatori il massimo rispetto per l’ambiente e la possibilità di gustare buon cibo in modo ecosostenibile. Siamo consapevoli che questo sia solo l’inizio e che sarà una sfida di lungo periodo quella di eliminare completamente la plastica, che potremo vincere solo collaborando con i migliori ristoranti e con le istituzioni”.Deliveroo è un premiato servizio di consegne fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Deliveroo lavora con oltre 50mila ristoranti partner e 50mila rider per offrire la migliore esperienza di food delivery al mondo. Deliveroo ha base a Londra con oltre 2mila addetti negli uffici di tutto il mondo.Deliveroo opera in oltre 500 città in 13 Paesi: Australia, Belgio, Emirati Arabi, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Singapore, Spagna e Taiwan.