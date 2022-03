Venerdì 25 Marzo 2022, 13:14

Qual è il Comune dove circolano più macchine in Italia? È probabile che non vi siate mai posti questa domanda, eppure qualcuno è in grado di dare una risposta. Nel 2020 ben 50 milioni erano gli autoveicoli che componevano il parco veicolare in Italia. Nel dettaglio, di questi l’88,3% erano automobili, l’11% autocarri e lo 0,2% autobus. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> MULTE, CONTROLLA SE IL TUO COMUNE E’ FRA I PIU’ SPIETATI