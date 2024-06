Com’è profondo il mare, esce il terzo numero di Comprendere: riflessione sul ruolo centrale del mare come crocevia di culture

L'acqua ricopre oltre il 70% della superficie terrestre e ha sempre rappresentato una risorsa unica per l’uomo e la sua vita. Il futuro del pianeta dipende dalla salute dei mari: preservare e proteggere gli ecosistemi oceanici e non solo è fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale e il benessere delle generazioni future. Da queste considerazioni nasce “Com’è profondo il mare”, il terzo numero di Comprendere, la rivista quadrimestrale coordinata dal Professor Giulio Sapelli e curata da Comin & Partners con la direzione di Lelio Alfonso.

Grazie al contributo di esperti del settore, professori e rappresentanti istituzionali – tra cui il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, la Direttrice Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Paola Del Negro, l’Amministratore Delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero e la Direttrice di Federpesca Francesca Biondo – oltre alle testimonianze di sportivi e figure di spicco del nostro Paese – da Cristiana Monina a Cecilia Zorzi, da Claudia Pagnini allo chef stellato Gianfranco Pascucci – il terzo numero di Comprendere racconta il valore di questa risorsa che custodisce biodiversità, consente trasporti e comunicazioni e regola il clima.

L’Italia, eccellenza marina per posizione geografica e tradizione, vanta un patrimonio di conoscenze da condividere a livello mondiale: dal primato nella produzione di yacht alla ricerca di soluzioni tecnologiche per contrastare le conseguenze del cambiamento climatico, dalle normative per arginare la sovrappesca a quella per la salvaguardia e la tutela delle sue coste, uniche al mondo.

La rivista è accompagnata dalle fotografie di Marina Ballo Charmet, Giovanni De Angelis e Paolo Tosti e dai dati in grafici di Giacomo De Panfilis.

L’intervista con Brando Quilici, figlio del regista e divulgatore Folco Quilici, racconta di avventure ed esplorazioni per mari e del loro fascino unico, da sempre ispirazione di versi e melodie.

“Con il terzo numero, Comprendere celebra il suo primo anno di vita e rinnova il proprio impegno a offrire uno spazio di approfondimento e incontro tra il mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. In questi mesi, abbiamo posto le basi per iniziare un’altra serie di sguardi analitici sui temi rilevanti della nostra epoca e del nostro vivere insieme”, ha dichiarato il Prof. Giulio Sapelli, coordinatore scientifico di Comprendere.

“Siamo orgogliosi di riuscire a coinvolgere sempre personalità di grande autorevolezza, in grado di offrire gli strumenti necessari per comprendere meglio le complesse dinamiche del nostro mondo”, ha commentato Lelio Alfonso, direttore responsabile di Comprendere e socio di Comin & Partners. “Attraverso queste pagine, vogliamo sottolineare l'importanza di una risorsa vitale per il pianeta e celebrare le eccellenze italiane che lavorano instancabilmente per la sua tutela e valorizzazione”.

Comprendere è stampata in mille copie e distribuita in edizione limitata. Si può richiedere una copia digitale al seguente link: https://www.cominandpartners.com/comprendere/.