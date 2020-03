Como, muore di meningite a 17 anni: in 500 seguono il funerale in streaming

Ci volevano essere ai funerali tutti gli amici più cari di Priscilla, la studentessa diciassettenne comasca morta per una meningite fulminante. Ma le nuove disposizioni sul Coronavirus permettono cerimonie solo in forma privata. Così in tanti hanno seguito la celebrazione dal cimitero in streaming sulla pagina Facebook della chiesa evangelica Adi di Erba. Sono oltre 500 le persone collegate.

«Per venire incontro alle esigenze dei familiari e per permettere a tutti di partecipare a questo momento - è spiegato sulla pagina della chiesa - sarà trasmessa la diretta della cerimonia» .

«La nostra preghiera - prosegue il messaggio - non vuole cessare di elevarsi a Dio per chiedergli di consolare il cuore di tutta la sua famiglia e di tutti noi che l’abbiamo amata come sorella».

