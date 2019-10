Como, giovane giardiniere morto in strada: probabile furgone pirata, al vaglio le telecamere

La tipologia delle ferite fa pensare all'urto con un furgone o un grosso veicolo al punto che la polizia sta vagliando le immagini delle telecamere funzionanti in zona per trovare qualche traccia dell'investitore. L'investimento da parte di un'auto o un furgone pirata è la causa più probabile del ferimento e della morte di Gaetano Banfi, 22 anni, comasco, giardiniere, trovato privo di sensi questa mattina alle cinque lungo via Clemente XIII, una strada poco illuminata alla periferia della città.

La dinamica. Il ragazzo è stato trovato questa mattina a terra in un parcheggio da un passante che ha chiamato la polizia. Il ragazzo, con una profonda ferita alla testa all'arrivo dei soccorsi era agonizzante, è morto circa un'ora dopo in ospedale. Il ragazzo era incensurato e non risulta che avesse frequentazioni particolari.

