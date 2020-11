COMO Difficile restare a casa per il lockdown se la casa non c’è. Ma può comunque costare molto caro. Un senzatetto di Como, Pasquale Giudice, 63 anni, ha ricevuto giovedì sera dalla polizia una multa da 280 euro (che saliranno a 400 in caso di mancato pagamento immediato) per «essersi allontanato dal proprio domicilio in violazione delle restrizioni anti-Covid senza essere in grado di motivare lo spostamento».

Gli agenti lo hanno multato alle 21.05 sotto i portici del liceo Volta, in pieno centro storico, dove l’uomo si era accampato. Pur avendo formalmente un domicilio, in realtà Pasquale non ha casa e da una decina d’anni vive per strada: si mantiene chiedendo l’elemosina su un banchetto, con cartelloni che raccontano la sua storia.

Don Roberto Malgesini

E' uno dei tanti senzatetto che seguiva don Roberto Malgesini, accoltellato il 15 settembre da una persona che aiutava. Anche don Roberto era stato multato dai vigili urbani di Como, la sua colpa era aver dato la colazione ai senzatetto che si trovavano sotto il portico dell'ex chiesa San Francesco.

La multa

La multa a Pasquale Giudice è stata segnalata da Mattia de Marco, del Pd di Como. «Questa vicenda è l’ennesimo sviluppo di una situazione, quella dei senzatetto comaschi, che arriva oggi a un picco drammatico e paradossale» denuncia. «È intollerabile che una persona che dorme per strada venga multata perché ha un domicilio solo sulla carta, quando in realtà chiama casa un giaciglio sotto a un portico». «Chiedo al Questore di Como di ritirare la multa non solo perché nella pratica ammonta a una somma impossibile da pagare per chi è già in una condizione di grave indigenza ma perché rischia di rafforzare l’impressione che Como e le sue istituzioni non abbiano pietà per i poveri in un momento così difficile», afferma Angelo Orsenigo, consigliere regionale dem.

