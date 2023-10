Como, accoltella alla gola la fidanzata di 21 anni poi chiama l'ambulanza: lei è in fin di vita

Una ragazza di 21 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo che, nella tarda serata di ieri è stata accoltellata alla gola dal fidanzato di 24 anni, suo convivente. È accaduto nel loro appartamento di Como in via Nino Bixio, dove vivevano da circa un mese. È stato il fidanzato a dare l'allarme, senza tuttavia spiegare le ragioni del gesto. Il giovane è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio.

Cosa è successo

La ventunenne è stata trovata riversa a terra in camera da letto, con ferite al collo e al torace, provocate da un coltello da cucina.Trasportata in ospedale dall’ambulanza del 118, è stata ricoverata in condizioni ritenute molto critiche.