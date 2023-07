«No a rientri forzati in campo, così si tutelano gli sportivi», parla l'esperto: serve una rivoluzione culturale

"Non basta intervenire sul sintomo, occorre capirne la causa". Marco Carlevale è un osteopata che ha lavorato con diversi calciatori a livello internazionale. La sua esperienza più importante, in Francia, con il Monaco guidato da Claudio Ranieri: "Dalla mia esperienza -afferma- ho capito che uno sportivo, ma il principio vale per tutti, bisogna curarlo a 360 gradi. Lavorare in maniera diversa se un atleta subisce un trauma diretto o se ha un dolore senza aver subito un trauma. Spesso invece si interviene solo sul dolore senza distinzioni, per schierarlo comunque in campo. È evidente che il problema non si è risolto e si allungano i tempi di recupero. Le faccio un esempio: un ragazzo fortissimo di serie A, da sei mesi soffriva di ricorrenti sciatalgie a sinistra e non riusciva più a giocare. Si tentava di risolvere solo tramite farmaci e fisioterapia con macchinari. Solo dopo un’attenta anamnesi e visita accurata, è stata individuata e diagnosticata una tensione a livello intestinale. Curata la causa tramite trattamenti osteopatici viscerali sulla tensione intestinale, il dolore è svanito. In seguito grazie anche all’intervento della nutrizionista del mio staff, la dottoressa Simona Di Mauro, siamo riusciti ad intervenire a stabilizzare il risultato ed a prevenire eventuali ricadute.



Individuare la causa, fa risparmiare tempo all’atleta e risolve il problema: "Meglio dunque -continua Carlevale- fare prevenzione e intervenire sulla causa appena si manifesta un problema. Come è successo a un altro calciatore, sempre di categoria, che è stato oggetto di una mia consulenza. Soffriva di pubalgia ed era stato sottoposto ad almeno cinque infiltrazioni. Giocava senza dolore ma correva comunque male, non offrendo alla squadra le prestazioni di sempre. Fermato, si è sottoposto alle cure del caso ed è tornato in campo più forte di prima. Un principio, quello di intervenire sulle cause del problema e non sui sintomi, vale per gli sportivi ma, in via generale, per tutti noi". Dopo l'esperienza con gli interpreti del gioco più bello del mondo, Carlevale si è dedicato anche ai ballerini professionisti e ora grazie alla pratica clinica sugli atleti, mette a disposizione la sua esperienza: "Con uno studio integrato dove lavorano osteopati, nutrizionista e dove è possibile effettuare attività di recupero fisico con il sistema Gyrotonic.

Etoile e calciatori sono di casa ma anche tennisti, golfisti e chi non pratica sport ed è afflitta magari da anni, da dolori spontanei, ovvero senza aver subito un trauma e cerca di trovare finalmente una risposta. Per farle capire il nostro metodo di lavoro, le racconto di quella volta che da me si presentò un uomo di mezza età con un dolore violento e persistente alla spalla sinistra. Era stato sottoposto a diverse terapie, ma, dopo un po' di tempo, quel dolore, a tratti insopportabile, ritornava. Il problema non era alla spalla, ma la causa era una tensione allo stomaco. Il paziente soffriva di gastrite e siamo intervenuti, anche in questo caso con trattamenti viscerali e con la nostra nutrizionista. Trattata la causa, il dolore alla spalla è scomparso".

Ma non finisce qui: "Serve poi -sottolinea Carlevale- la prevenzione anche per chi non ha un dolore o un problema evidente soprattutto se si fa attività sportiva. Se la parola prevenzione fosse presente nel gioco del calcio o negli sportivi professionisti si potrebbero evitare tanti infortuni prevedibili. Infatti è logico che non posso andare in palestra o fare sport senza essere certo che il mio corpo sia in equilibrio. Quindi occorre un’attenta valutazione dei vari sistemi corporei, della postura, della forza muscolare, del movimento articolare e gestione del sovraccarico e noi siamo esperti. Un’attenta valutazione dello stato di forma fisica attuale ci permette di individuare le carenze su cui lavorare per migliorare e raggiungere gli obiettivi. Si può infatti individuare e intervenire su una pre lesione osteopatica dove non si ha un sintomo ma il sistema sta andando verso una disfunzione che emergerà con un movimento sbagliato o una attività fisica non adatta. Ma, anche in questo caso, un'attenta visita che guarda il corpo nella sua complessità fa risparmiare un danno e tanto tempo e nel caso degli sportivi permette di essere sempre al top...".