Truffe agli anziani, nella montagna reggiana i carabinieri vanno nelle chiese e dopo la messa insegnano come difendersi

Una delle prime lezioni antitruffa è stata fatta in chiesa, nella parrocchia di un piccolo paese dell'appennino reggiano – Ramiseto – dove i carabinieri, d'accordo con il parroco e con il sindaco, hanno dato il via ad un ampio progetto per limitare i raggiri agli anziani ormai sempre più frequenti. Tecnici del gas, della luce, falsi appartenenti alle forze dell'ordine, presunti studiosi di emissioni di radioattività su metalli, fantomatici funzionari Inps bussano alle porte e si fanno autorizzare l'utilizzo di dati, senza contare le telefonate che arrivano da millantatori che dicono di essere amici dei figli. L'intento è sempre lo stesso. Entrare in possesso dei dati personali e dei codici per attivare il prosciugamento dei conti correnti.

Ad essere bersagliati da questi fenomeni sono soprattutto le persone anziane e poco abituate a destreggiarsi con le tecnologie.

A Reggio Emilia, vedendo il fenomeno crescente, i Carabinieri hanno elaborato un piano preventivo con diverse iniziative, per proteggere tante persone vulnerabili a questo tipo di crimini. Lo stesso piano è stato fatto in altre regioni. Così da Ramiseto è così iniziato il test con la campagna preventiva chiamata «Non aprite quella porta» grazie alla quale vengono dati consigli pratici e utili.

Gli incontri con gli anziani sono stati studiati per sensibilizzarli sulle nuove modalità dei raggiri. I carabinieri hanno deciso di rivolgersi ai parroci e andare di persone nelle chiese al termine delle funzioni religiose per avvicinare più anziani possibili. Il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti. Altri consigli da non dimenticare: mai dare soldi contanti o preziosi a estranei anche se si dichiarano di appartenere alle forze dell'ordine, mai aprire agli sconosciuti né farli entrare in casa, ed evitare di fornire codici a sconosciuti al telefono. In ultimo non esitare di chiamare il 112.

