Come conservare i cibi in estate e cosa fare con quelli avanzati

Antonia Ricci, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico delle Venezie, il trend del cibo ordinato online e consegnato a domicilio è letteralmente esploso nel periodo del Covid. L’istituto Zooprofilattico delle Venezie ha realizzato uno studio con l’obiettivo di capire se gli alimenti che ci arrivano a casa dopo essere stati acquistati sulla rete, sono sicuri. In questo momento particolare di grande caldo aumentano i motivi di preoccupazione in termini di sicurezza degli alimenti? Le alte temperature rendono più complicata la conservazione dei cibi? E qual è la risposta giusta da adottare?

“Sì, il problema esiste, quando arriva il grande caldo bisogna fare molta attenzione alla corretta preparazione e conservazione dei cibi perché le alte temperature favoriscono la proliferazione di microrganismi negli alimenti. Bisogna alzare la soglia dell’attenzione e sforzarsi di tenere i cibi a basse temperature. Se si conservano bene in frigo, i batteri non si moltiplicano e si abbassano decisamente le probabilità di incorrere in pericoli. Un altro sistema per bonificare i cibi è la cottura. Bisogna scaldarli molto bene, in estate è più complicato, ma bisogna tenere alta l’attenzione e adottare maggiori accortezze. La cottura consente un’azione di bonifica nei riguardi degli agenti potenzialmente patogeni”.

Concentriamoci sulla consegna a domicilio. Può capitare che tra il momento in cui il cibo viene prodotto e quello in cui arriva a casa passi del tempo. Questo può rappresentare un motivo di preoccupazione?

“Credo sia necessario distinguere tra i vari tipi di consegna, soprattutto dopo il Covid molte catene di supermercati hanno adottato il sistema della spesa a domicilio, ma lo fanno con mezzi refrigerati o con camioncini adatti al trasporto di surgelati. Quando la spesa ci arriva a casa ci accorgiamo subito se gli alimenti sono freddi e ben suddivisi. Se si ordina da grandi catene non si corrono grandi rischi. Devo dire che anche con i riders, se i tempi sono contenuti, diciamo un quarto d’ora-venti minuti, il tempo d’attesa non è sufficiente per modificare la carica microbica. Magari bisogna adottare qualche accortezza già al momento dell’ordine. Con questo tipo di temperature magari è meglio evitare il pesce crudo consegnato a casa o gli alimenti facilmente deperibili”.

La consegna del cibo a domicilio, però, non è una esclusiva delle grandi catene.

“Sì, ci sono tanti piccoli produttori che investono sulla vendita online e la consegna a domicilio. Lo studio effettuato dall’Istituto Zooprofilatticvo delle Venezie si è concentrato proprio su questa tipologia di alimenti. Esistono siti online dove è possibile acquistare formaggi freschi, yogurt o latte. Spesso queste piccole realtà non hanno l’attrezzatura per garantire la catena del freddo. I cibi in questo caso rischiano di arrivare a casa a temperature inaccettabili. Per la nostra ricerca abbiamo fatto degli ordini per questi cibi in maniera anonima. Abbiamo ricevuto latte o formaggi che al momento della consegna avevano una temperatura di 24 gradi e questo chiaramente non va bene”.

Il consumatore medio quando riceve il cibo a casa cosa deve guardare?

“Se lei ordina alimenti che devono essere conservati in frigo, come latte, yogurt, formaggi, questi devono arrivare freddi.

Non basta una scatola di cartone, non si può trattare questi alimenti come se fossero alimenti normali, serve un camion refrigerato, non basta neppure un contenitore di polistirolo con due “siberinei” dentro, le classiche mattonelle refrigeranti. Questi contenitori tengono la temperatura massimo per un’oraper poco tempo, non è il modo corretto per conservare i cibi”.

Per i piatti cucinati, se arrivano freddi a casa può essere utile riscaldarli nuovamente?

“Sì, la maggior parte dei batteri vengono abbattuti alle alte temperature. Se abbiamo delle perplessità scaldare i cibi è buona prassi, ma non basta un intervento veloce, bisogna portarli alla giusta temperatura e arrivare attorno aialmeno a 180 gradi. Ad esempio a volte al supermercato si acquistano le zuppe già pronte: quelle, una volta a casa, vanno portate a ebollizione in modo da eliminare qualsiasi rischio”.

E’ vero che la pizza calda se consegnata in cartoni non adatti può produrre sostanze nocive?

“Sì, tutti i contenitori che sono a contatto con gli alimenti devono utilizzare materiali con una specifica autorizzazione, sono definiti ‘materiali e oggetti a contatto con gli alimenti’ (MOCA), e devonoe esserci riportare un simbolo, un piccolo marchio che raffigura un bicchiere e una forchetta sopra il contenitore che certifica l’adeguatezza e la conformità del contenitore. Attualmente è raronon mi risulta che si trovino trovare ristoranti o pizzerie che utilizzino cartoni non a norma”.

Il pesce crudo e i frutti di mare spesso sono causa di intossicazioni nel periodo estivo. C’è qualche consiglio che è bene tenere a mente?

“Si tratta di alimenti molto delicati che possono essere considerati tra quelli a rischio. I molluschi, come cozze e vongole, sono dei filtratori, quindi tendono ad accumulare i microrganismi filtrando grandi quantità di acqua. Il consiglio è di andarli a comprare solo in negozi che conosciamo bene, in pescherie, circuiti ufficiali. Devono essere venduti nelle loro retine integre, non si può prendere un mucchietto di vongole senza etichetta e zona di provenienza. E poi bisogna mangiarli cotti, mangiarli crudi è sempre un rischio a prescindere da qualsiasi misura di controllo. Per quanto riguarda le ostriche, anche in questo caso, cerchiamo di prenderle in locali che conosciamo, dove ci fidiamo, consapevoli che stiamo mangiando un alimento estremamente delicato. Per le ostriche ci vuole assoluto rispetto della catena del freddo. Una piccola parte di rischio rimane sempre, è comunque un cibo che sconsiglio a chi ha forme di immunodepressione, alle donne in gravidanza e agli anziani”.

Chiudiamo con la frutta. Con il caldo la frutta matura e si deteriora prima. E’ bene non mangiare il prodotto anche parzialmente deteriorato oppure si può togliere quella parte e mangiare il resto?

“Se si riesce a togliere la parte danneggiata, la parte ammuffita o ammaccata mantenendo il resto non vedo grandi particolari rischi,. Ad esempio nella mela si può fare tranquillamente. La frutta fa bene ed è anche un modo per evitare gli sprechi”.