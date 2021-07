Difesa, il Comando Operativo assumerà la nuova denominazione “Covi”: ​quarta stella per il generale Luciano Portolano

Sabato 24 Luglio 2021, 13:07

Lunedì sarà operativa la nuova denominazione del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), precedentemente conosciuto con l'acronimo di Coi, costituito al fine di rendere più agevole il coordinamento delle componenti operative interforze che continuano a rimanere alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa. L'istituzione del Covi si colloca nella direzione di agevolare il comando nelle operazioni nei cinque domini (terra, mare, cielo, spazio e cyber) individuandolo quale interlocutore unico e privilegiato.

Il comandante del Covi, il generale di corpo d'armata Luciano Portolano, in virtù delle nuove mansioni, indosserà i gradi di generale di corpo d'armata con l'aggiunta della quarta stella funzionale per significare la rilevanza dell'incarico. La rimodulazione avverrà in attuazione a quanto stabilito nel concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in un'ottica di adeguamento dell'architettura organizzativa della Difesa nei confronti delle nuove sfide globali, superando il concetto interforze per abbracciare quello del multi-dominio, ed in modo da distinguere la catena di comando operativo dal settore di "policy" e pensiero strategico che rimarrà all'interno dello Stato maggiore della Difesa.