Valentina si risveglia dopo 8 giorni di coma: nell'incidente sulla moto era morto il marito

Valentina Michelli si è finalmente svegliata dopo 8 giorni di coma a seguito dell'incidente in cui era morto il marito Francesco Capodilupo di 38 anni. La giovane coppia, sposata da due anni e residente a Bergamo, stava trascorrendo le vacanze estive in Sicilia, la terra di nascita della donna, precisamente Palermitano. La trentatreenne era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, da quella terribile domenica 11 agosto quando la moto su cui viaggiava col marito si è scontrata violentemente contro un'auto in via Partinico a Terrasini.

Nello schianto è stata coinvolta un'auto su cui viaggiavano sei persone, tra cui una donna incinta e un bimbo di 2 anni rimasti feriti, e sul quale ora indagano i vigili urbani di Terrasini. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a Francesco Capodilupo, manager 38enne originario dell'Avellinese alla guida della motocicletta. L’uomo era stato soccorso e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo dove però è morto poche ore dopo il ricovero. Nei giorni scorsi la famiglia ha celebrato i funerali nella città di origine del 38enne, a Vallesaccarda. Ora a Valentina qualcuno dovrà raccontare che l'uomo con cui stava costruendo una famiglia e una vita è morto per sempre.

Ultimo aggiornamento: 13:40

