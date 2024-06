Collegno, colf denuncia coppia per maltrattamenti: i padroni di casa la investono con l'auto e tentano di ucciderla

Si licenzia e poi viene investita: è quello che è accaduto nella serata di lunedì 3 giugno ad una colf, a Collegno, alle porte di Torino. La donna, sulla cinquantina d'anni, si trovava in viale XXIV Maggio. Portava a spasso il suo cane quando è stata travolta da un'auto che si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Sulla vettura viaggiavano i suoi datori di lavoro, marito e moglie, 43 e 55 anni: la donna sarebbe, quindi, stata colpita di proposito dalla vettura dei coniugi, che non accettavano il suo licenziamento.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno trasportato la donna all'ospedale di Torino. Adesso la donna è fuori pericolo ed è ricoverata con una prognosi di 90 giorni per le lesioni riportate traumi multipli, al torace, al volto e alla testa, con una ferita alle gambe per cui ha già subito un'operazione.

Le indagini: numerose violenze fino al tentato omicidio

Dagli accertamenti dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Rivoli è emerso è dato fondamentale: la donna aveva già denunciato i coniugi per maltrattamenti. Ed erano state proprio le violenze subite ad aver portato la donna alla decisione di andarsene. Grazie alla registrazione delle telecamere di videosorveglianza è emerso che i due hanno avvicinato la vittima a piedi prima di travolgerla. Un breve litigio, poi l'impatto. La coppia è stata arrestata per il reato di tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione e si trovano tutt'ora nel carcere torinese.