Colleferro, il regista Daniele Vicari: «Willy come Emanuele Morganti, le vittime siamo noi»

Quelle vittime siamo noi. Ma siamo noi anche quei bulli, per cui più o meno consapevolmente parteggiamo nelle fiction, votiamo proprio perché bulli, e di cui spesso, senza rendercene conto, condividiamo l'idea di una società violenta, concepita come un branco, e per questo discriminatoria, pronta a scagliarsi sui deboli e su chi non fa parte del branco appunto. PS. Faccio notare inoltre che questi delinquenti indossano magliette di MMA, arti marziali miste con l'immagine del Lupo (il simbolo di Lealtà e Azione) terreno di coltura di fascististelli e fascistelle, che non sono figure isolate. Appartengono a reti nazionali (Lealtà e Azione sta radicandosi in molte parti del territorio nazionale) e internazionali. Non «lupi solitari» quindi, ma «branchi», branchi che godono di ampie reti di sostegno nazionale e internazionale. Reti politiche di estrema destra e finta estrema destra moderata in Italia e in Europa. Giusto per intendersi

.

COLLEFERRO NUOVO ZERO WILLY ED EMANUELE uniti in un destino tragico: quel destino siamo noi. Willy Monteiro Duarte, un... Posted by Daniele Vicari on Sunday, 6 September 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Willy Monteiro Duarte, un altro splendido ragazzo è stato ucciso da “balordi”, questa volta a Colleferro , pochi chilometri da Alatri dove fu massacrato tre anni fa Emanuele Morganti da altri "balordi" fratelli gemelli dei primi». Lo scrive su Facebook il regista Daniele Vicari, autore di "Emanuele nella battaglia" (Einaudi editore) sull'omicidio, ad Alatri, di Emanuele Morganti, che ora torna a parlare di quanto accaduto a Colleferro.