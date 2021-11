Colle di Tenda, dopo 13 anni ripartono i lavori per il nuovo traforo Italia-Francia. Ecco come sarà

Dopo 13 anni di stop a causa di un'alluvione che ha devastato due territorio al confine tra Italia e Francia, Valle Vermenagna al di qua e Roya al di là, sono ripartiti oggi i lavori di scavo per il nuovo tunnel stradale di Colle di Tenda. Il cantiere è stato riaperto dall'imbocco italiano, a 1.270 metri di altitudine, da Anas (Gruppo Fs Italiane) e dall'impresa Edilmaco.

Il progetto prevede in direzione Francia la costruzione di una nuova canna monodirezionale di 3,3 km mentre verso Italia sarà ampliato l'attuale tunnel, usato finora a senso unico alternato, sino al raggiungimento delle dimensioni della nuova canna. Le gallerie saranno collegate da by-pass pedonali e carrabili.

I lavori di ampliamento

Quando venne inaugurato nella sua prima versione, nel 1882, il traforo stradale del Colle di Tenda con i suoi 3.182 metri di percorrenza era il più lungo mai costruito. Insieme con la frontiera lungo la costa al confine di Ventimiglia, il traforo stradale del Frejus e quello del Monte Bianco, è stato a lungo il collegamento preferito tra Italia e Francia. Per vari motivi: lunghezza non eccessiva, senza pedaggio, aperto tutto l'anno per via degli imbocchi non particolarmente elevati (1.321 metri sul livello del mare da parte italiana fin qui, 1.280 da parte francese).

L'ammodernamento prevede - a lavori ultimati - una nuova galleria da utilizzare nel senso di marcia dall'Italia verso la Francia con una carreggiata larga sei metri e mezzo, con corsia di emergenza da 3,50 metri e banchina di 30 centimetri. Al contrario, dalla Francia verso l'Italia il collegamento sarebbe stato ampliato per arrivare ad analoghe dimensioni. sIl collegamento tra le due gallerie dovrebbe essere assicurato da transetti pedonali e carrabili.