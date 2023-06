Duplice omicidio a Sant'Antimo, cognati di 29 e 24 anni trovati morti: uccisi a colpi d'arma da fuoco

Duplice omicidio avvenuto questa mattina a Sant'Antimo, nell'hinterland napoletano, dove i Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti per la segnalazione di alcuni spari.

Duplice omicidio nel Napoletano

Al loro arrivo nella piazzetta Sant'Antonio hanno trovato per terra il cadavere di un 29enne, Luigi Cammisa, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. I militari sono poi intervenuti in un appartamento di via Caruso 17. All'interno un altro corpo senza vita, appartenente a una ragazza di 24 anni: Maria Brigida Pesacane. Anche lei è stata colpita da proiettili.



Le due vittime sono cognati.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno sequestrato alcune immagini di videosorveglianza. Secondo le prime indiscrezioni, l'ipotesi investigativa più accreditata ruoterebbe attorno al movente familiare: ad aprire il fuoco potrebbe essere stato addirittura un parente delle vittime. Ma non si esclude alcuna pista.