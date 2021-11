Cocoricò di Riccione, riapre il tempio della musica techno: ecco cosa è cambiato

Riapre il Cocoricò di Riccione, il tempio della musica techno. Nel segno della sicurezza. Ma facciamo un passo indietro. Dopo tre anni di chiusura, ci sono voluti ben 2 milioni di euro di investimento per ristrutturare il Cocoricò -simbolo della vita notturna riccionese- che da oggi torna in vita. E che la serata di opening sia attesa lo dimostra il fatto che i biglietti in prevendita siano andati a ruba dopo meno di un'ora. Ben 1500 tickets.

Noi però lo abbiamo visto con un giorno di anticipo, in una sorta di serata zero. E ve lo mostriamo nel nostro esclusivo video. Che cosa è cambiato? Intanto, si entra solo se dotati di Green Pass, come richiede la legge. E poi, addio under 18. Il sabato sera si accede solo se maggiorenni. Non basta: lo spazio è stato totalmente rinnovato. Inoltre, tecnologia e luci sono diventate ancora più scenografiche, con 300 punti luce e 40 metri quadrati di led wall. Insomma, si riparte. E si guarda avanti. Alla Pasqua, in primis, quando aprirà anche il giardino di 600 metri quadrati e la capacità raggiungerà le 3600 persone.