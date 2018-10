I dieci migliori cocktail bar d'Italia: c'è anche il Chorus Cafè di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovazione e tradizione senza dimenticare la creatività, la ricercatezza e la qualità. Sono questi i valori che hanno convinto la giuria dia rendere omaggio a dieci locali del Belpaese, che si distinguono come i migliori d’Italia, in occasione di un evento speciale dove la mixology ne è protagonista assoluta. Mercoledì 3 Ottobre, a fare gli onori di casa e a consegnare i premi, nell’elegante e raffinatodi Roma, situato al secondo piano dell’Auditorium della Conciliazione con vista sulla cupola di San Pietro, Giuseppe Saudino, Sell Out Manager del Gruppo Sanpellegrino.Da Torino a Bologna, da Napoli a Palermo passando per Roma, la città eterna. Sanbittèr e Gambero Rosso sono andati alla ricerca delle migliori realtà di tutta Italia in cui è possibile concedersi un momento di relax e sorseggiare dei cocktail di qualità preparati con maestria da esperti bartender miscelando ingredienti classici con altri più ricercati al fine di ottenere risultati di straordinaria raffinatezza. Un appuntamento unico nel suo genere dove alcuni dei grandi protagonisti della miscelazione italiana sono stati chiamati a raccontarsi attraverso i propri cocktail, nuove creazioni e interpretazioni dei grandi classici in chiave alcolica e non.Nel corso della serata i bartender di ogni cocktail bar vincitore si cimenteranno nella preparazione di un particolare drink analcolico e di uno alcolico a base dei prodotti Sanbittèr e di altri ingredienti unici con cui rendere omaggio al Fine Drinking, un territorio sempre più in evoluzione che rende l’arte del bere bene miscelato una vera e propria esperienza di gusto, che parte dalla proposta di un buon cocktail coniugando anche sapere, qualità, ricercatezza, estro creativo e personalità. Ingredienti imprescindibili per rispondere alle richieste di un pubblico sempre più consapevole ed esigente.I DIECI COCKTAIL BAR VINCITORI:Piano 35 – Torino1930 – MilanoCloackroom Cocktail Lab – TrevisoBizarre – BolognaMad Souls & Spirits – FirenzeIdyllium – Pienza (SI)Chorus Cafè – RomaTwins Cocktail Wine Coffee – NapoliCubi – Maglie (LE)Bocum - Palermo