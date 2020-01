​Firenze, clochard 49enne muore di freddo in centro: l'allarme dato da un passante

Clochard 49enne muore di freddo in centro: l'allarme dato da un passante. Un senza fissa dimora di 49 anni è stato trovato morto ieri sera in centro a Firenze, intorno alle 23.30, in via Santa Caterina d'Alessandria. L'ipotesi più probabile del decesso è ritenuta l'ipotermia. Il magistrato di turno Beatrice Giunti ha disposto l'esame esterno sul corpo. Secondo quanto emerso, l'uomo, romeno di 49 anni, sarebbe stato notato accasciato a terra da un passante, che ha avvisato il 118. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Sul posto anche la polizia. Il corpo non presenterebbe segni di violenza.

Secondo quanto appreso, l'uomo, Dumitru Panait, è stato trovato accasciato su una panchina in muratura alla base dell'edificio che ospita l'Agenzia delle Entrate a Firenze. Un punto dove diversi clochard sono soliti trascorrere la notte e facilmente osservabile da pedoni e automobilisti di passaggio in direzione della stazione di Santa Maria Novella.

Il 49enne, incensurato, è stato identificato grazie a una carta d'identità romena. Con sé aveva anche del denaro. Da un primo esame il decesso, si apprende ancora, sarebbe stato provocato da arresto cardiaco dovuto a ipotermia.

Ultimo aggiornamento: 13:14

