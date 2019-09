Clima, diretta: al via i cortei per Fridays for Future in 150 città italiane: migliaia di studenti in piazza

Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. A Roma è pronto a partire il corteo per il terzo Global Strike: continua l'affluenza dei giovani che si sono dati appuntamento in piazza della Repubblica e che partiranno da viale Luigi Einaudi. Sono attese oltre cinquemila persone.

Clima, Fridays for Future: giovani in piazza in 160 città italiane

In più di 150 città , da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari partecipano al Global Strike organizzato da Fridays For Future.

Venezia

«Per l'occasione come studenti indosseremo maschera e boccaglio per dire che "abbiamo l'acqua alla gola".» spiegano. In particolare a Venezia, forse la città più a rischio da un punto di vista di innalzamento inesorabile del livello del mare, i ragazzi in maschera e boccaglio hanno calato dal ponte di Rialto uno striscione per invitare tutti a partecipare alla sciopero.



Napoli

Un fiume in piena di colori quello che si sta riversando nelle strade di Napoli: studenti da ogni parte della città e della provincia convergono verso piazza Garibaldi, da dove tra poco partirà il corteo del Friday for Future. Sin da stamane stracolme le corse di treni e bus che dai comuni dell'hinterland hanno condotto nel capoluogo gruppi di giovani e giovanissimi. Bandiere, striscioni, strumenti musicali per ribadire la mobilitazione contro i mutamenti climatici («Non rompeteci il futuro», «La Terra è una sola») con una attenzione particolare verso la Terra dei Fuochi, la zona tra le province di Napoli e Caserta spesso al centro dell'attenzione per l'emergenza ambientale dovuta ai roghi tossici e allo smaltimento illegale di rifiuti. «Basta roghi e veleni», si legge su uno striscione portato in corteo dagli studenti di Giugliano. Il corteo percorrerà le strade del centro per concludersi in piazza Dante.

