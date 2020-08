Clima, maltempo a Torino: grandine e allagamenti, chiuse due fermate della metropolitana

Maltempo a Torino, con grandine e allagamenti: chiuse due fermate della metropolitana. Si contano i primi danni per il nubifragio che si è abbattuto su Torino. Dalla periferia al cento cittadino arrivano segnalazioni di allagamenti e danneggiamenti dovuti alla forte grandine.



Le stazioni della metropolitana di Principi d'Acaja e Bernini sono inagibili. Un albero è caduto tra corso Matteotti e corso Vinzaglio. Numerose, in vari punti della città, sono le strade allagate, sia nel centro storico che verso la zona del parco della Pellerina. Alcuni interni dei palazzi in via Pianezza sono allagati.

