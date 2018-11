Allarme clima, il ghiacciaio dell'Adamello si è ritirato di altri 15 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ghiacciaio dell'Adamello è il grande malato tenuto costantemente sotto osservazione. Anno dopo anno continua a soffrire per il riscaldamento globale della terra e la sua massa complessiva si riduce visibilmente. Secondo le ultime misurazioni la parte della colata che si dirige verso la Val Genova, la Vedretta del Mandrone, ha perso altri 15 metri. Il caldo lo sta sciogliendo a vista d'occhio. Il Giornale di Brescia offre puntuali resoconti su uno dei più famosi ghiacciai italiani, pubblicando i dati delle piu' recenti campagne di rilevamento condotte in quota fino a poche settimane fa, e tuttora in corso di elaborazione. Il ghiacciaio della Val Camonica e' il piu' esteso tra tutti quelli presenti sulle Alpi italiane, si divide tra le province di Brescia e di Trento. Gli allarmi per il ritiro della massa ghiacciata si sono succeduti negli anni; nel 2017 era apparso anche il corpo di un soldato caduto nella prima guerra mondiale, mentre da tempo alcune zone vengono coperte con teli per prevenire lo scioglimento estivo.