Claudia Stabile, la mamma scomparsa si fa viva dopo Chi l'ha Visto: «Mio marito è geloso e mi sgridava»

Claudia Stabile è viva. Hanno tirato un sospiro di sollievo i familiari della mamma scomparsa da Campofiorito (Palermo). La donna, infatti, ha scritto una mail dopo aver visto il disegno di sua figlia a Chi l'ha Visto? L' avvocato, a cui è indirizzata la lettera, ha ribadito che il contenuto sarebbe autentico e che Claudia avrebbe scritto per rassicurare tutti sulle sue condizioni ma è decisa a non tornare a casa.

La donna ha un legale perché deve affrontare un processo per la sua fuga nel 2016. In quell'occasione il marito l'aveva denunciata per sottrazine di minore. Alle forze dell'ordine che l'avevano intercettata aveva detto: «Mio marito è geloso, mi controlla tutto e mi sgrida se sbaglio... Mi dice che fare la casalinga è cosi facile». E poi si era giustificata tirando in causa anche i figli: «Sono andata via di casa perché non volevo far crescere i bambini in mezzo alle liti».

Nella lettera di pochi giorni fa, spiega in diretta a Chi l'ha Visto? l'avvocato, lei ha ribadito di avere problemi in casa: «Mio marito è convinto che vada tutto bene, ma non è come vuole far credere lui. Quando Claudia si è fatta viva, Piero ha tirato un sospiro di sollievo, ma allo stesso tempo ha detto che è molto contrariato perché la sua visione non collima con quella di sua moglie e spera che parli almeno con i tre bambini.

La donna un mese fa aveva chiamato proprio il marito dicendo di essere andata a comprargli una torta per il suo compleanno, poi è scomparsa. Da allora si sono perse le sue tracce: l'auto è stata trovata nel parcheggio dell'aeroporto di Palermo, ma non si hanno sue notizie. L'appello della figlia ha però spinto la donna a far sapere ai suoi cari che sta bene, ma per ora ha detto che non vuole commettere l'errore fatto 3 anni fa.

