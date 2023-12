Claudia Giannetto scomparsa a Napoli, aveva detto alla famiglia che doveva laurearsi «ma non era vero». L'appello: torna

Da due giorni non si hanno più notizie di Claudia Giannetto, studentessa dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". Di lei si sono perse le tracce nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica de L'Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzocannone. Preoccupati amici e familiari: la notizia ha iniziato a circolare nel tardo pomeriggio, dopo un primo appello dell'associazione studentesca Link Orientale, e poi ha iniziato a rimbalzare sui social.

Claudia Giannetto scomparsa, l'appello

Un post di un'amica di Claudia è stato rilanciato anche dal sindacato universitario de L'Orientale.

«Al momento della scomparsa, indossava un tailleur blu, degli stivali neri e un cappotto nero», scrivono i familiari sui social. Originaria di Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli, amici e parenti chiedono «a chiunque l'abbia vista in zona università o a Giugliano di mettersi in contatto con noi».

Claudia Giannetto è scomparsa. Era arrivata a Napoli per discutere la tesi, ma non risultava tra i laureandi.

Mi sono riscritta all’università perché la nostra vita vale molto di più dei nostri tentativi non riusciti e lo urlerò a tutti perché so cosa significa.

Claudia,torna.

A condividere l'appello anche la professoressa Fabiana Sciarelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università L'Orientale.