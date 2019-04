Città di Castello, è morta da 5 anni vedovo e nuora incassano la sua pensione

La moglie è morta da 5 anni ma il vedovo e la nuora continuano a prendere la sua pensione. Avrebbero continuato a impossessarsi della pensione di un'anziana morta da oltre cinque anni il vedovo e la nuora della donna, che sono stati denunciati dalla guardia di finanza a Città di Castello. La pensione era accreditata su un conto corrente intestato alla stessa. I due avrebbero continuato a percepire l'assegno sociale mensilmente riconosciuto all'anziana, non avendo mai provveduto a comunicare all'Inps l'avvenuto decesso.

Per non essere individuati dalle telecamere installate nelle adiacenze degli sportelli bancari, i due utilizzavano il bancomat riconducibile al conto dell'anziana non per prelevare denaro contante, ma per fare acquisti di modesto importo e frazionati in supermercati differenti, per un ammontare che è risultato essere, all'esito degli accertamenti, superiore a 10.000 euro. I due presunti truffatori sono stati individuati anche perché titolari della tessera fedeltà di un supermercato legata alla carta bancomat in questione. Su richiesta delle Fiamme gialle, la magistratura ha disposto il sequestro del conto corrente e delle somme illecitamente percepite.

