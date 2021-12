Muore schiacciato dall'ascensore, dramma a Giugliano: Ciro Lotito aveva 38 anni

Morto dopo essere rimasto schiacciato dall'ascensore del palazzo in cui abitava. La tragedia di Ciro Lotito, 38 anni, ha sconvolto la comunità di Giugliano. I fatti, da quanto si apprende, si sarebbero verificati alla vigilia di Natale. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto bloccato nella cabina dell'ascensore. Avrebbe, dopo lo stop, provato ad arpire le porte per uscire dall'ascensore, ma a quel punto il motore si sarebbe rimesso in funzione. Ciro sarebbe così rimasto schiacciato tra il vano ascensore e il pavimento. Trasportato all'ospedale di Giugliano, il 38 enne è deceduto dopo alcune ore.