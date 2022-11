Processo Ciro Grillo, l'amico in aula: «Non ho stuprato nessuno. Mi sono addormentato e non so cosa sia successo»

«Non ho mai commesso alcuna violenza sessuale sulla ragazza». Francesco Corsiglia, uno dei quattro giovani sotto processo a Tempio Pausania per la presunta violenza sessuale di gruppo su due 19 enni, che sarebbe avvenuta nel luglio 2019 in Costa Smeralda, nella villetta della famiglia di Beppe Grillo, era presente all'udienza - durata quasi otto ore, del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. Il processo è stato rinviato al prossimo 8 febbraio 2023. Le udienze successive saranno l'8 marzo e il 12 aprile.

Ciro Grillo, processo sullo stupro in Sardegna, la moglie del leader M5S: «Non ho sentito nulla di anomalo»

L'udienza

Il ragazzo ha rilasciato dichiarazioni spontanee. «Studio in Spagna e non posso seguire il processo come vorrei, ma oggi sono qui per ribadire la mia innocenza. Con quella ragazza ho avuto un rapporto sessuale consenziente. Poi mi sono addormentato e non so cosa sia successo in seguito», ha detto.

La vittima sarà ascoltata in super-udienza

La ragazza italo norvegese presunta vittima della violenza sessuale di gruppo sarà ascoltata in una super udienza la cui data è ancora da concordare. È quanto emerso intanto questa mattina in aula, quando il presidente del collegio dei giudici, Marco Contu, ha comunicato le date delle prossime udienze, cancellando dal calendario il 21 dicembre e convocando l'aula per l'8 febbraio, l'8 marzo e il 12 aprile del prossimo anno. Dopo i sette di oggi, devono ancora deporre una trentina di testimoni dei 56 ammessi al dibattimento. Poi ci sarà la super udienza per ascoltare il racconto della studentessa che denunciò lo stupro ai carabinieri della Compagnia Milano Duomo. La data dovrà essere stabilita. Considerati i tempi necessari per le richieste del procuratore Capasso, le conclusioni delle parti civili, le repliche delle difese e le eventuali controrepliche, la sentenza sarà pronunciata con molta probabilità dopo l'estate 2023.