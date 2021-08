Milano, un litro di droga dello stupro a casa: arrestato il conduttore tv di Marco Polo Ciro Di Maio

Mercoledì 25 Agosto 2021, 13:39

Un litro di Gbl, la droga dello stupro. Ne bastano pochissime gocce per annebbiare completamente una persona e renderla incapace di reagire. Quel flacone pieno di Gbl è arrivato a Milano dall'Olanda e se lo sarebbe fatto inviare a casa sua il conduttore tv Ciro Di Maio. Per questo Di Maio è stato arrestato ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di Maio, 46 anni, è stato fermato su disposizione del pm di turno di Milano Leonardo Lesti nelle indagini della Squadra mobile. La sostanza è stata sequestrata. Nel suo sito personale si legge che Di Maio «dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo 'Diario Di Viaggiò girato in 30 paesi diversi in 5 continenti».