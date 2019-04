Stupro Circumvesuviana, scarcerato anche il terzo indagato. I giudici: «La ragazza ha mentito»

A meno di un mese dal presunto stupro della Circum di San Giorgio a Cremano, tutti i tre indagati tornano in libertà. Dopo Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino, pochi minuti fa l'Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha decretato la scarcerazione anche di Raffaele Borrelli, la cui ordinanza di custodia cautelare è stata annullata come negli altri due casi. Borrelli, detenuto dal 6 marzo presso il carcere di Secondigliano, farà ritorno a casa in serata.

Le motivazioni ufficiali del Riesame saranno rese note entro 30 giorni. Per i giudici la ragazza ha mentito, tanto da essere considerata patologica nel suo modo di vedere la realtà.

La difesa del legale Massimo Natale, penalista del 18enne liberato oggi, ha puntato sul fatto che la ragazza fosse consenzienteo. Le immagini delle telecamere interne della stazione, stando alla tesi sostenuta dall'avvocato, non dimostrerebbero alcun segno di coercizione iniziale dei ragazzi sulla 24enne di Portici che ha poi denunciato gli abusi.

