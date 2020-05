Movida, la circolare del Viminale a questori e prefetti: «Allerta massima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo impegno per controllare il territorio, prevenire e contrastare «ogni tentativo di ripresa dell’operatività delle organizzazioni criminali, assicurando al contempo il rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazioni di persone e l’osservanza del distanziamento sociale».In una circolare ai questori e ai prefetti, il capo della polizia Franco Gabrielli evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine massimo difronte «al progressivo riassetto della vita sociale» derivante dall’uscita dal lockdown. Alla circolare è allegata un’altra circolare di Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale che, partendo dall’ultimo Dcpm di domenica 17 con le modalità di ripresa delle attività, rimarca i confini degli spostamenti consentiti, manifestazioni e funzioni religiose, aree pubbliche e private, attività sportiva, attività commerciale, servizi di ristorazione e servizi alla persona, attività economiche e produttive.LEGGI ANCHE Fase 2, caos movida: multe fino a 3 mila euro e laocali a rischio chiusura Sono altresì previste sanzioni per chi viola gli obblighi fino alla chiusura degli esercizi.Infine al personale impiegato in lavori esterni legati alla vigilanza sull’applicazione di norme anti-contagio prevista «la corresponsione di una indennità ordine pubblico per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo».