Cinzia Sosso suicida a 20 anni, trovata morta a letto dalla mamma. In una lettera spiega perché si è tolta la vita

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata trovata morta nel suo letto dalla madre ieri mattina e ha lasciato una lettera in cui spiega il motivo per cui ha deciso di togliersi la vita. Sul profilouna fraseaveva catturato l'attenzione dei suoi conoscenti. «Ho scelto di lasciar correre e di non correre più dietro», aveva scritto. Si sono rivelati inutili i soccorsi arrivati dopo la segnalazione della famiglia ain provincia diLa ragazza, che soffriva di una forte depressione e ha assunto una dose letale di farmaci per suicidarsi, non ce l'ha fatta. Al dolore è subentata l'incomprensione. Difficile capire perché una ragazza così bella e giovane abbia voluto farla finita. Sui social scriveva frasi dal significato apparentemente incomprensibile.Dalle ultime indiscrezioni, tuttavia, è emerso che avrebbe lasciato ai genitori un'ultima lettera. Non si conosce ancora il contenuto di quel messaggio, ma le sue parole potranno essere di aiuto per capire le ragioni dietro questo folle gesto. La ragazza stava vivendo un dramma personale, ma non ha chiesto aiuto prima di uccidersi. Il corpo della ragazza è ora nella sala mortuaria dell’ospedale Moscati di Avellino in attesa dell’autopsia.