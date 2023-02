Cinghiale attacca snowboarder sulle piste da sci, il video dell'aggressione diventa virale su Tiktok

Cinghiale attacca snowboarder sulle piste da sci. Un'aggressione inaspettata, che è stata condivisa sui social media. In particolare, il video è stato diffuso su diverse piattaforme tra cui Twitter e Tiktok. Nel filmato, di circa 20 secondi, si vede l'ungulato sulla neve mentre corre verso due ragazzi che si stanno dirigendo verso le seggiovie.

Cinghiale attacca snowborder, il video

Il cinghiale punta in particolare un ragazzo, che cade a terra. Poi, fortunatamente, il giovane riesce a farsi scudo con la tavola e respinge l'attacco dell'animale. Dopo un po', l'ungulato desiste e va via, con il sollievo di tutte le persone presenti. Ma nel video diffuso in rete non è indicato dove l'episodio è avvenuto. Ci sono però alcuni indizi.

Dove è avvenuto e cosa sappiamo

Sul luogo in cui l'aggressione è avvenuta si sa poco. Però si può notare come nel video appaiano delle scritte in caratteri orientali, nello specifico, cinesi. Quindi potrebbe essere un fatto accaduto in Cina. C'è però un utente, che ha caricato il video su Tiktok, e indica come luogo "Lentate Sul Seveso · Monza e della Brianza". Ma si nutrono molti dubbi sul fatto che effettivamente sia avvenuto qui per i motivi detti in precedenza. Il filmato, ad ogni modo, ha collezionato oltre un milione di visualizzazioni.