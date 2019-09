C'è una "cimice" nascosta nella tapparella: sorelle spiate dai fratelli per oltre un anno

L’odio per quelle due sorelle, maturato negli anni per motivi di confine e di proprietà, ha portato due fratelli a spiarle. Volevano così tanto carpire i loro segreti, da installare all’interno di un cassone per la persiana una microspia. Ma sono stati scoperti e adesso Roberto Sannevigo di 74 anni residente a Noventa Padovana e Luciano Sannevigo di 63 anni residente ad Abano Terme, in provincia di Padova, sono finiti a processo davanti al giudice del Tribunale monocratico per difendersi dal reato di interferenza illecita nella vita privata.

I due, secondo l’accusa, avrebbero spiato le sorelle per oltre un anno: dal 5 novembre del 2012 al 5 dicembre del 2013.

