Cielo giallo, perché succede? Il fenomeno della sabbia del deserto del Sahara nell'aria: la nube sta investendo il Mediterraneo

Sì, è possibile che abbiate notate il cielo tingersi di giallo. Quel colore dorato è dato dalla sabbia del deserto sospesa nell'aria portata fin qua dall'anticiclone africano. È sabbia del deserto del Sahara. Nelle zone maggiormente interessate da questo fenomeno se passate un dito sopra mobili o oggetti all'aperto potreste tirare su proprio la polvere dorata della sabbia che si è depositata.

Il fenomeno del cialo giallo per la polvere del Sahara, allerta polveri sottili

L'anticiclone sahariano sta attraversando tutto il Mar Mediterraneo. La polvere ha anche un impatto sulla qualità dell'aria nella maggior parte del Mediterraneo occidentale, in particolare in Spagna, dove si prevede che il Pm10 ad alta superficie coprirà gran parte del paese.

Il fenomeno influenzerà la qualità dell'aria anche in tutto il Mediterraneo occidentale, comprese parti dell'Italia e della Francia meridionale.

Lo conferma il servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus (Cams) che sta monitorando un episodio di trasporto di polvere sahariana iniziato durante lo scorso fine settimana.

Nelle regioni più colpite, il Pm10 supererà la soglia di esposizione media nelle 24 ore di 50 µg/m3 stabilita dall'Unione Europea per questo tipo di inquinanti. Il trasporto di polvere in Spagna coincide con l'ondata di caldo che colpisce il paese, poiché entrambi i fenomeni sono guidati dall'aria calda proveniente dal Sahara.

Inoltre, un trasporto a lungo raggio di polvere sahariana attraverso l'Oceano Atlantico ha raggiunto i Caraibi e si prevede che continuerà nei prossimi giorni. Copernicus ha stilato una serie di risposte alle domande che pone questo particolare fenomeno.

Perché avviene e quando?



Il trasporto delle polveri dipende da due fattori principali: la disponibilità di fonti di sedimenti minerali e organici leggeri e secchi - di cui i deserti sono ricchi - e le condizioni di vento che favoriscono l'immissione di particolato nella troposfera e il suo trasporto. Gli episodi di polvere tendono a essere stagionali, seguendo i cambiamenti delle condizioni del vento. Il vento determina anche le dimensioni del particolato o l'altezza a cui viaggerà la nube di polvere. Il trasporto di polvere sahariana verso i Caraibi in seguito agli alisei è più probabile in primavera, estate e inizio autunno, quando lo strato d'aria sahariana si forma attraversando l'Atlantico con masse d'aria molto secche e polverose. L'inizio della primavera, invece, è il periodo più attivo per il trasporto di polvere sahariana in Europa.

Il cambiamento climatico sta rendendo questi episodi più frequenti o intensi?

Le condizioni di siccità e desertificazione associate al riscaldamento globale possono aumentare le quantità di polvere disponibili. Anche l'uso insostenibile dell'acqua e della terra favorisce l'aumento delle quantità di polvere. Le ricerche basate sull'evidenza non hanno mostrato tendenze chiare, nonostante alcuni noti episodi recenti.

Alcuni studi prevedono che i cambiamenti nelle condizioni atmosferiche porteranno a episodi di polvere sahariana meno frequenti ma più intensi. Un recente documento scientifico ha rilevato che gli episodi di trasporto di polvere nel Mediterraneo occidentale sono aumentati dal 1948 sia per frequenza che per intensità.

Altre proiezioni prevedono un aumento delle precipitazioni nella regione a causa di una maggiore evaporazione. Se questa tendenza sarà confermata, questo nuovo "rinverdimento del deserto sahariano" si tradurrà in una riduzione delle quantità di polvere disponibili per il trasporto nelle regioni interessate.

Quali sono gli episodi più importanti conosciuti?



Nel febbraio 2020, un'enorme nube di polvere ha inghiottito le Isole Canarie, provocando la cancellazione dei voli e il caos di viaggio per migliaia di abitanti e turisti.

Nel giugno 2020 un trasporto di polvere sahariana, soprannominato Godzilla, ha raggiunto i Caraibi e il Golfo del Messico con concentrazioni eccezionali.

A fine febbraio 2021 importanti concentrazioni di polvere sahariana hanno raggiunto le Alpi, colorando la neve di arancione.

Nel marzo 2022 il trasporto sull'Europa ha battuto i record di picco di concentrazione nella Spagna meridionale. Il pennacchio ha raggiunto la Scandinavia nei giorni successivi.

La polvere sahariana è dannosa per la salute?



Dipende dalla concentrazione e dall'altitudine. È meno probabile che il trasporto di polvere ad alta quota abbia un impatto significativo sulla qualità dell'aria in superficie. Ma nubi di polvere importanti a livello superficiale portano particolato, grossolano e fine, peggiorando la qualità dell'aria e ponendo rischi respiratori o addirittura cardiovascolari.

È necessario fare riferimento all'agenzia o all'istituzione locale per la qualità dell'aria, soprattutto in caso di picchi e allarmi di inquinamento atmosferico.

La polvere sahariana trasporta microrganismi, compresi gli agenti patogeni. Questo non dovrebbe essere un motivo di allarme, poiché virus e batteri trasportati dall'aria fanno parte dell'atmosfera. Come abbiamo sperimentato tutti con la pandemia di Covid-19, se può essere pericoloso per la salute è una questione di concentrazione di agenti patogeni.

È dimostrato che il trasporto di polvere sahariana ha causato malattie nelle barriere coralline dei Caraibi.

È noto che l'inquinamento atmosferico in generale, e non solo le polveri, favorisce il trasporto di microrganismi, tuttavia non ci sono prove di malattie infettive umane causate da agenti patogeni dispersi nei trasporti di polveri a lunga distanza.