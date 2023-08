Ciclone Circe, meteo città per città: Torino e Firenze giù di 8°, a Roma 29° domenica, temporali da domani a Milano

Il ciclone Circe è atteso sull'Italia a partire da venerdì 4 agosto. Da quel giorno in poi, per buona parte della prossima settimana, l'anticiclone africano sarà un lontano ricordo: secondo gli esperti l'arrivo della perturbazione "trasformerà l’estate in autunno" per diversi giorni. Come riportato da 3B Meteo, l'instabilità sull'Italia ha già iniziato a manifestarsi in alcune zone, preannunciando l'arrivo di una perturbazione diffusa.

Sarà una prima settimana di agosto del tutto atipica, dunque, quella che ci attende: dopo il caldo torrido di questo mese di luglio appena trascorso, le condizioni meteo subiranno una brusca inversione di tendenza: arriveranno piogge, temporali e temperature autunnali su gran parte dello stivale, facendo scattare nuovamente l'allerta meteo sopratuttutto tra le giornate di venerdì 4 e sabato 5 agosto.

Il tempo sarà generalmente migliore nei giorni seguenti, su quasi tutti i settori. Ma le temperature rimarranno estremamente variabili, con forti escursioni termiche tra mattina e pomeriggio/sera nella stragrande maggioranza dei capoluoghi. Nelle ore mattutine, in particolare, saranno ben al di sotto delle medie stagionali. Ecco dunque le previsioni meteo attese nelle principali città italiane con l'arrivo del ciclone.

Roma

Pioggia in arrivo nel pomeriggio di venerdì 4 agosto su tutto il Lazio e nella notte di sabato 5 agosto, con violenti temporali su Roma.

Il maltempo portato dal ciclone Circe proseguirà anche nella mattinata su Rieti e nei settori appenninici. Tuttavia, i fenomeni saranno in graduale attenuazione col trascorrere della giornata. Il bel tempo tornerà protagonista sul Lazio (Roma compresa) a partire da domenica 6 agosto.

Ma le temperature si abbasseranno di almeno 5°. Nella Capitale temperature comprese dai 18° gradi (mattinata di lunedì 7 agosto) ai 32° gradi (pomeriggio di mercoledì 9 agosto).

Milano

Temporali protagonisti a partire dalla notte di venerdì 4 agosto ovunque in Lomabrdia, Milano compresa. Continueranno fino a sera, ad eccezione di una pausa nelle ore mattutine. A partire da sabato 5 agosto il tempo sarà generalmente sereno, a Milano come nel resto della regione, seppur con qualche possibile annuvolamento sparso (ma senza altri rovesci).

Non sarà la città più "fredda", nel capoluogo lombardo le temperature si abbasseranno fino a 4 gradi. A Milano picchi compresi tra i 18° gradi (martedì 8 agosto mattina) e i 31° gradi (mercoledì 9 agosto pomeriggio).

Torino

Si prevedono nubifragi su quasi tutto il Piemonte, a partire dal pomeriggio di venerdì 4 agosto, ma Torino dovrebbe restare asciutta. Poi tempo stabile e soleggiato nelle giornate successive, già da sabato 6 agosto in poi. Le temperature scenderanno di 8 gradi secondo quanto riporta 3BMeteo.

A Torino temperature massime e minime comprese tra i 16° (lunedì 7 agosto mattina) e i 32° gradi (giovedì 10 agosto pomeriggio).

Firenze

In Toscana il ciclone Circe farà sentire i suoi effetti a partire dalla notte di venerdì 4 agosto, con un'ondata di piogge e temporali su buona parte del territorio regionale. Si protrarranno fino a sera. Anche Firenze sarà bagnata dalla pioggia, ma con precipitazioni non eccessivamente intense. Lo saranno invece nel pomeriggio sui settori appenninici e nella provincia di Arezzo, dove si attendono forti temporali. I fenomeni si placheranno in serata. Tempo decisamente più stabile e soleggiato da sabato 5 agosto in avanti.

Ma anche qui le temperature scendono di parecchio, a Firenze minime e massime comprese tra i 16° e i 32° gradi (picchi attesi entrambi lunedì 7 agosto, rispettivamente di mattina e pomeriggio). Nel capoluogo toscano quindi ci sarà un abbassamento importante delle temperature con una diminuzione fino a 8° in meno rispetto ai giorni passati.

Napoli

La pioggia sarà protagonista su tutta la Campania nella notte di sabato 5 agosto. Dopo una generale tregua mattutina, con schiarite diffuse ovunque (Avellino unica eccezione), le precipitazioni torneranno nelle ore pomeridiane su buona parte del territorio campano, con fenomeni anche temporaleschi, ma Napoli dovrebbe restare esclusa da questo "secondo atto" di maltempo.

Dopo un una domenica (7 agosto) generalemente coperta dalle nuvole, nei giorni seguenti tornerà il sereno. A Napoli temperature comprese tra i 18°(martedì 8 agosto mattina) e i 31° gradi (mercoledì 9 agosto pomeriggio). Quindi una diminuzione di circa 6° rispetto alle temperature attuali.

Palermo

In Sicilia Circe manifesterà i suoi effetti a partire dalla serata di venerdì 4 agosto, con rovesci sparsi sul cono ovest (Palermo e Trapani comprese). Nella notte di sabato 5 agosto il maltempo si sposterà a est verso il centro dell'isola, sullo stretto e sull'arcipelago delle Isole Eolie. Migliorerà in mattinata, ma forti temporali saranno ancora presenti su Messina e dintorni. A partire dal pomeriggio di sabato 5 agosto (e nei giorni a venire) il sole tornerà protagonista, seppur con temperature leggermente più basse rispetto alle medie stagionali. A Palermo, le temperature scendono fino a -6°, minime e massime comprese tra i 20° (martedì 8 agosto mattina) e i 31° gradi (domenica 6 agosto pomeriggio)