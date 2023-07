Martedì 1 Agosto 2023, 00:08 - Ultimo aggiornamento: 00:09

Un breve e intenso break estivo. È in questo modo che, secondo i meteorologi, dovremmo considerare la saccatura, un tipo di depressione, che da Nord a Sud dovrebbe portare piogge, temporali e un abbassamento della temperatura praticamente in tutte le regioni d’Italia. Questa parentesi inizierà ad aprirsi tra giovedì e sabato con piogge e temporali con intensità notevole sul Settentrione. Venerdì il maltempo di sposterà verso il Centro e il giorno seguente sul Meridione.

Ciclone Circe in arrivo in Italia, l'estate si trasformerà in autunno: temperature giù di 10 gradi entro il weekend. Le previsioni

«Dovrebbero essere piogge diffuse e piuttosto persistenti, sintomo di una vera e propria saccatura ben organizzata e colma di aria fredda», spiega il colonello Mario Giuliacci, meteorologo e fondatore del sito www.meteogiuliacci.it. «Al momento abbiamo il Centro-Nord interessato da un flusso di correnti occidentali atlantiche ondulate dal passaggio oltralpe di qualche saccatura, sufficienti a mantenere condizioni di instabilità per qualche isolato fenomeno temporalesco», riferisce Claudio Cassardo, meteorologo dell’Università di Torino, spiegando la situazione. «Il Sud sfiorato dal promontorio nordafricano, lo stesso responsabile dell’ondata di caldo anomalo, sarà interessato tra mercoledì e giovedì mattina da un temporaneo rapido rinvigorimento dell’ondata di caldo, con temperature che, tra Sicilia e Calabria, potrebbero riportarsi localmente oltre i 40 °C», aggiunge. Una sorta di «fiammata» che poi si spegnerà con l’arrivo del break estivo. «Sempre tra mercoledì e giovedì - evidenzia Cassardo - al Nord il passaggio del fronte freddo porterà un calo termico di 4-6 °C in quota e soprattutto un aumento dell’instabilità che, dato il forte contrasto termico, potrebbe essere foriero di eventi temporaleschi intensi, con grandinate, downburst e non escludo anche qualche tornado, soprattutto dalla Lombardia orientale al Friuli Venezia Giulia e parte dell’Emilia Romagna. Per una localizzazione più precisa bisognerà però attendere almeno 24-48 ore».

IL FENOMENO

Il contrasto termico, la massa d’aria fresca che si scontra con un territorio accaldato dalla recente ondata di calore, può dunque generare nubi temporalesche grandissime, chicchi di grandine, e forte vento che ha la capacità di causare i disastri che abbiamo visto nei giorni scorsi in alcune regioni del Nord. «All’estremo Sud, invece, con un giorno e mezzo di ritardo, avremo un calo termico molto sensibile perché giungerà nel pieno dell’ondata di calore: in quota le temperature dovrebbero calare di 7-8 °C, ma al suolo, complice il cielo nuvoloso di giorno, si potrà anche arrivare a 10-11 °C di calo. Al Centro e al resto del Sud avremo un raffrescamento intermedio e temporaneo, con occasioni per qualche temporale sparso».

Tra venerdì e domenica le temperature al Nord rimarranno stabili, di qualche grado sotto le medie del periodo, mentre al Centro-Sud dovrebbero iniziare a riprendersi. «Da lunedì invece il Centro-Sud sembrerebbe tornare sotto l’ombrello del promontorio Nordafricano che, a seguire, dovrebbe estendersi all’intera nazione, fino a oltre le Alpi», sottolinea Cassardo. «Ma siamo a oltre una settimana di distanza e gli scenari sono incerti. Le temperature - aggiunge - torneranno sopra le medie prima al Sud, poi al Centro e infine anche al Nord». Per i vacanzieri di agosto non c’è dunque nulla da temere. L’estate non è affatto finita. «Le temperature risulteranno molto sotto le medie, ma solo per un paio di giorni», assicura Giuliacci. «È altamente probabile che l’estate ritorni a gonfie vele nei giorni successivi, ma senza gli eccessi di luglio», aggiunge.

Fare previsioni meteorologiche precise per tutto il prossimo mese non è affatto possibile. Ma secondo Giuliacci si può intravedere già qualche tendenza. «Sicuramente il mese a venire dovrebbe essere meno estremo di quello folle di luglio», dice. «Da un lato siamo più contenti perché giustamente fare peggio del mese passato sarebbe stata un’apocalisse. Dall’altro, comunque, tutta questa energia termica presente dovrebbe essere carburante per fenomeni meteo anche intensi», aggiunge. Si tratta di fenomeni che non sono prevedibili se non a pochissime ore dall’evento. «In tale caso parliamo di pericolo e non di certezza», sottolinea Giuliacci. «Ma dato quello che è successo nel mese passato, sicuramente questo cambiamento del tempo andrà monitorato step by step», conclude.