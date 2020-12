Varese: morto ciclista investito da una macchina a Natale. Era un noto imprenditore

Investito mentre era in bici: ciclista muore sulla strada a Natale. Era uscito solo per fare un giro in bicicletta, Alex Stella, imprenditore di Saronno (Varese), ed è stato investito sulla tangenziale che collega Saronno con Solaro e Ceriano Laghetto. L'uomo, 42 anni, è morto sul colpo, anche se al momento non è chiara la dinamica che ha portato allo scontro con la vettura. Titolare di un bar, Stella era molto popolare in paese: immediata la reazione sui social, dove si sono aggiunte le condoglianze di parenti, amici e vecchi clienti: «a pedalare in Cielo ma quanta tristezza sulla Terra. Un carezza ai tuoi bambini» e ancora «Un abbraccio Alex.. fai un buon viaggio.. qui la Terra è stata troppo crudele».

