Cibo italiano, nuove etichette per una piena trasparenza

Finisce l'epoca dell'acquisto a scatola chiusa di passata di pomodoro cinese o di riso birmano. E cade il segreto di Stato sui cibi stranieri che arrivano in Italia rendendo così possibile conoscere il nome delle aziende che importano gli alimenti dall'estero, come evidenzia Coldiretti dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato sull'accesso ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti lattiero caseari. Si rafforza dunque, a partire dall'Italia, l'operazione trasparenza a tavola: sul cibo le nuove etichette, previste dal Decreto Legge Semplificazioni e ora notificate all'Unione europea che potrebbe vararle in tre settimane, come stima il ministro delle Politiche agricole e alimentari Gian Marco Centinaio, non solo indicheranno lo stabilimento di trasformazione e confezionamento del prodotto alimentare, ma anche l'origine delle materie prime.



L'IMPORTANZA DELL'ETICHETTA

Secondo l'Ismea, ha ricordato Centinaio, nove italiani su dieci dicono che l'indicazione dell'origine in etichetta sia importante e fondamentale per le scelte d'acquisto. «Diamo ai consumatori una trasparenza piena - sottolinea il ministro - perché noi siamo della partita a cui non basta indicare che un alimento sia trasformato in Italia, ma va indicato se è stato allevato, pescato e coltivato in Italia. E non si tratta - precisa ancora il ministro Centinaio - di un appello della Lega al 'mangiamo italianò, ma di misure di tutela del consumatore che potrà fare scelte di acquisto consapevoli e di valorizzazione del made in Italy a tavola. Sarà poi il mercato e saranno i consumatori a dire che è meglio mangiare italiano, perché qui ci sono controlli, rispetto delle norme del lavoro e della sicurezza alimentare, oltre che produzioni d'eccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA